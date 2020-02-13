МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Перенос сроков сдачи в эксплуатацию новой скоростной платной трассы от Москвы до Казани целиком на 2027 год приведет к росту капвложений в проект, говорится в отчете Счетной палаты.

"Перенос сроков выполнения строительно-монтажных работ на автомобильной дороге "Москва – Нижний Новгород – Казань" с 2021–2024 годов на 2021–2027 годы приведет к общему увеличению объема капитальных вложений на прогнозируемый 3-х летний уровень инфляции", — говорится в сообщении.

Автодорога "Москва-Казань" протяженностью 794 километра — один из участков международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай (ЕЗК), она включена в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса в два раза должна сократить время в пути между городами. В ноябре тогдашний вице-премьер Максим Акимов говорил журналистам, что строительство головного участка трассы — до Владимира — начнется во втором полугодии 2020 года, а полностью новая дорога будет готова к 2027 году.

Исходя из этого, полноценное функционирование международного транспортного маршрута ЕЗК, а также увеличение средней скорости движения транспортных средств обеспечено не будет до завершения работ в 2027 году на участке автодороги "Владимир – Канаш" (его начнут строить в последнюю очередь — ред.), поскольку указанный участок находится в центральной части маршрута и создаст эффект "бутылочного горлышка", считают в Счетной палате.