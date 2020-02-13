МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов считает, что если сделать программу субсидируемых перелетов долгосрочной, то это устранит дефицит субсидируемых билетов на Дальний Восток.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил журналистам, сейчас планируется переход от годичной субсидии на срок до трех лет, но также рассматривается вариант сделать программу пятилетней.

"Буквально 4 февраля авиационную доступность мы обсуждали с Евгением Ивановичем Дитрихом. Уже озвучено, что прорабатывается вопрос о том, что программа субсидирования должна стать долгосрочной. Планирование субсидий на авиаперевозки на несколько лет позволит устранить дефицит билетов на дальневосточных направлениях, так как продажи билетов при долгосрочной программе не будут приостанавливаться каждый год", — рассказал министр РИА Новости.

По его словам, в самом документе о продлении программы субсидируемых перелетов можно закрепить достаточное финансирование. Как отметил министр, на льготные перевозки на Дальний Восток требуется не менее 8,1 миллиарда рублей в год.

"Но сейчас финансирование каждый год нужно "вручную" доводить до этой цифры. Так, на 2020 год в федеральном бюджете на эти цели заложено только 5,8 миллиарда рублей. Минвостокразвития рассчитывает, что сумма будет увеличена при корректировке бюджета и с помощью субсидий из резервного фонда, как это было сделано в предыдущие годы", — сказал Козлов.

Субсидируемые авиабилеты могут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; сопровождающие ребенка-инвалида и инвалиды с детства второй или третьей групп; имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.