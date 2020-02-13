ВАШИНГТОН, 13 фев /ПРАЙМ/. Авиакомпания United Airlines объявила в среду, что отменила все полеты в КНР до 24 апреля на фоне распространения коронавируса.

Обычно авиакомпания осуществляет более десятка рейсов ежедневно, среди ее прямых направлений из США — Пекин, Шанхай, Гонконг и Чэнду.

Ранее компания отменила рейсы в Китай до последней недели февраля.

Крупнейшая американская авиакомпания American Airlines также отменила полеты в Китай до конца апреля, это решение было принято во вторник.