МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Министерство транспорта России намерено уравнять права пассажиров верхних и нижних полок по размещению ручной клади в поездах дальнего следования. Как следует из проекта на госпортале, определение места багажа будет возможно только в случае, если предусмотрено только определенное место для этого конструктивными особенностями вагона. РЖД показали вариант нового билета без просьб к пассажирам нижних полок

"Проект приказа Минтранса России "О внесении изменения в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ…" разработан в целях урегулирования вопроса размещения ручной клади пассажирами в поездах дальнего следования", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Минтранс добавляет, что сейчас в поездах эксплуатируются вагоны, в которых конструктивными особенностями предусмотрены неравнозначные места для размещения ручной клади.

Это:

двухэтажные вагоны,



вагоны габарита РИЦ,



вагоны со спальными местами поездов "Стриж".



Например, в двухэтажных вагонах и вагонах габарита РИЦ размещение ручной клади пассажиров под нижней полкой является более удобным. А в вагонах в вагонах со спальными местами поездов "Стриж" удобнее пользоваться местом для хранения багажа на верхней багажной полке.

Один из пунктов действующих правил предусматривает, что преимущественное право использования нижнего места для размещения ручной клади имеет пассажир, проезжающий на нижней полке, а верхнего места – пассажир, проезжающий на верхней полке. Другой пункт документа гарантирует пассажирам равный доступ к услугам при перевозке железнодорожным транспортом.

"С учетом комплексного толкования правил перевозок представляется, что если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади", — поясняет министерство. Соответствующим пунктом и предлагается дополнить действующие правила. Публичное обсуждение проекта продлится до 5 марта 2020 года.

Каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на один билет, кроме мелких вещей, ручную кладь весом не более 36 килограмм, размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 сантиметров. К ручной клади относятся вещи пассажиров, перевозимые ими при себе, независимо от их рода и вида упаковки, которые по своим размерам помещаются в пассажирских вагонах на местах, предназначенных для размещения ручной клади, исходя из конструктивных особенностей вагона.