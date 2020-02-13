КОСТРОМА, 13 фев /ПРАЙМ/. Строительство обхода Костромы и второго моста через Волгу, включенных распоряжением правительства РФ в схему автомобильных дорог федерального значения, планируется начать в 2021 году, сообщил в четверг на пресс-конференции губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Строительство второго моста через Волгу с объездной дорогой вокруг Костромы региональные власти обсуждают с начала 2000-х годов. Комплекс, по сути, соединит три федеральные трассы – на Москву и Иваново с дорогой на Екатеринбург. В середине 2019 года обход Костромы и мост были включены распоряжением правительства РФ в схему автомобильных дорог федерального значения.

Ситников рассказал журналистам, что в настоящее время на федеральные деньги уже выполнен ряд работ, включая новый проект трассы – она будет шире и длиннее, чем планировалось изначально. По словам губернатора, длина обхода составит 40 километров.

"Мы рассчитываем, что уже в конце этого года, в начале следующего Росавтодор примет решение о проведении торгов, проведет эти торги, и в начале 2021 года начнется стройка", — заявил Ситников, добавив, что регион к этому полностью готов.

Ранее губернатор заявлял, что появление объездной дороги и второго моста через Волгу положительно скажется как на экологии и транспортной доступности, так и на развитии экономики Костромской области.