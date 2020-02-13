МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Ограничения чартерного авиасообщения с КНР вводятся только для российских авиакомпаний и не касаются китайских перевозчиков, сообщает Росавиация.

"Авиакомпании России заблаговременно уведомлены о том, что с 00 часов 00 минут 14 февраля 2020 года введён временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении. Для авиакомпаний Китая запрет на осуществление полетов на чартерной основе не вводился", — говорится в сообщении.