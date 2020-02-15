МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Введение дополнительной платы за проход Панамского канала в рамках борьбы с последствиями засухи не повлияет на финансово-экономические показатели работы флота крупнейшей судоходной компании РФ — "Совкомфлота", заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Администрация Панамского канала с 15 февраля вводит дополнительную плату за обеспечение пресной водой судов, пересекающих канал, в рамках борьбы с последствиями засухи.

"Специализация и география работы флота группы "Совкомфлот" не предполагает интенсивного использования Панамского канала. Рост стоимости прохода судов Панамским каналом составляет в среднем около 20%, но с учетом особенностей ценообразования на фрахтовом рынке такой рост стоимости в целом не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели работы флота группы "Совкомфлот", — сказали в пресс-службе.

Согласно заявлению властей, отвечающих за управление Панамским каналом, 2019 год стал одним из наиболее засушливых годов за последние 70 лет в связи с сокращением осадков на 20% по сравнению со средним историческим показателем. Кроме того, уровень температуры воздуха в районе водосборного бассейна поднялся на 0,5-1,5 градуса по Цельсию, что привело к увеличению уровня испарения в озерах на 10%.

Налог будет зависеть от доступности водных ресурсов во время транзита судов. Плата за пресную воду будет применяться ко всем судам длиной более 38 метров, которые проходят через канал, и составит 10 тысяч долларов за переход.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. Собственный и зафрахтованный флот включает 148 судов общим дедвейтом около 13 миллионов тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом.