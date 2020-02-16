МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность прекращения поставок в Китай авиадвигателей, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran, опасаясь появления китайских аналогов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Власти могут отказать в выдаче лицензии совместному предприятию компаний — CFM International — на экспорт двигателей LEAP 1C, используемых в китайском лайнере Comac C919. Некоторые представители администрации опасаются, что Китай разработает аналоги данного двигателя, что поставит под угрозу бизнес-интересы США.

Издание отмечает, что власти столкнулись с возражениями со стороны General Electric: те утверждают, что скопировать технологии создания двигателей не столь просто, как "кажется некоторым членам администрации". Кроме того, у Китая уже было несколько лет, чтобы, при желании, изучить двигатель и начать работу над собственным, отмечают в компании.

Ожидается, что чиновники вынесут данный вопрос на обсуждение в четверг, сообщает газета.

Ранее директор национального центра по контрразведке и безопасности США Уильям Иванина заявил, что убытки экономики США от кражи торговых секретов, контрафактной продукции и пиратского программного обеспечения оцениваются от 225 до 600 миллиардов долларов в год. Во время выступления Иванина продемонстрировал собравшимся слайд под называнием "Как украсть самолет", где был изображен новый китайский авиалайнер Comac C919 с указанием, из каких стран были получены его части. Там наряду с самим Китаем указаны США, Франция, Германия и Великобритания.