МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Рейс авиакомпании "Россия" Занзибар-Москва задерживается более чем на 9 часов по техническим причинам, резервный самолёт вылетел за пассажирами, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта "Внуково" и слов представителя перевозчика.

Судя по информации онлайн-табло "Внуково", рейс FV 5888 должен был вылететь в 9:30 (мск). Следовательно, задержка составляет более 9 часов.

"Рейс задерживается по техническим причинам. На данный момент резервный самолёт вылетел за пассажирами", — сказал РИА Новости представитель компании.

Он добавил, что в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании пассажиры размешены в гостиницах, где будут предоставляться горячее питание и напитки.