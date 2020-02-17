КАЗАНЬ, 17 фев /ПРАЙМ/. Самолёт Уфа — Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines был перенаправлен в Москву и приземлится в "Шереметьево" в 5.00, сообщили РИА Новости в аэропорту Уфы.

Boeing 777 вылетел из Уфы прямым рейсом в Пхукет (Таиланд) в 02.01 (00.01 мск). По данным сервиса Flightradar24, самолет после взлета долго кружил у аэропорта Уфы, после чего направился на запад.

"В настоящее время рейс совершает перелёт в аэропорт "Шереметьево". Ориентировочное время прибытия – 07.00 по уфимскому времени (05.00 мск)", — сказала собеседница агентства.

О причинах такого решения компания аэропорт не уведомила, добавила она.

В онлайн-табло "Шереметьево" говорится, что борт сядет в терминале E в 5.00 утра — это будет промежуточная посадка, затем самолет отправится на Пхукет. В онлайн-табло уфимского также значится, что после Москвы самолет полетит на Пхукет.