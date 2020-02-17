МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Самолёт Уфа — Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines сел в Москве, следует из онлайн-табло столичного аэропорта "Шереметьево".

Boeing 777 вылетел из Уфы прямым рейсом в Пхукет (Таиланд) в 02.01 (00.01 мск). По данным сервиса Flightradar24, самолет после взлета долго кружил у аэропорта Уфы, после чего направился на запад и в 5.00 должен был сесть в "Шереметьево E".

"Рейс N4 2505. Приземление в 05.29", — значится в онлайн-табло.

Это промежуточная посадка, затем самолет отправится на Пхукет.

Причины таких изменений пока неясны.