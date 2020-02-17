МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Самолет Уфа — Пхукет полетел в Москву на диагностику из-за сигнализатора неплотного закрытия багажного отсека, на борту были 423 человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Boeing 777 вылетел из Уфы прямым рейсом в Пхукет (Таиланд) в 02.01 (00.01 мск). По данным сервиса Flightradar24, самолет после взлета долго кружил у аэропорта Уфы, после чего направился на запад и в 5.29 мск сел в "Шереметьево E".

"При вылете из аэропорта Уфа, прямым рейсом в Пхукет самолётом Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind сработал сигнализатор неплотного закрытия багажного отсека", — сказал собеседник.

Командир экипажа принял решение выработки топлива и следовании в аэропорт базирования — "Шереметьево" для диагностики оборудования, сообщил представитель экстренных служб.

Он уточнил, что на борту были 423 человека, включая 12 членов экипажа.