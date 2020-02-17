МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Канадская машиностроительная компания Bombardier Inc. объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с французским концерном Alstom для продажи своего подразделения, Bombardier Transportation, за 8,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Bombardier.

Ранее в понедельник Alstom сообщил о переговорах о покупке этого подразделения, занимающегося производством подвижного состава для железнодорожного транспорта.

"Bombardier подписала меморандум о взаимопонимании с Alstom и Caisse de depot et placement du Quebec (la Caisse) для продажи своего бизнеса, Transportation, компании Alstom", — говорится в релизе канадской компании.

Уточняется, что Bombardier и la Caisse продадут свои доли в подразделении на сумму в 8,2 миллиарда долларов, при этом их чистая выручка после уплаты всех обязательств составит примерно 6,4 миллиарда, в том числе самой Bombardier достанется от 4,2 до 4,5 миллиарда.

Компания Alstom занимается производством и передачей электроэнергии, развитием железнодорожной инфраструктуры, занимает одну из ведущих позиций в области разработки инновационных и экологически безопасных технологий. Работает в более чем 60 странах мира. Число сотрудников составляет около 36,3 тысячи человек.

Bombardier Inc. — канадская корпорация, один из мировых лидеров в производстве и предложении инновационных решений в области транспорта, от гражданских пассажирских самолетов и самолетов бизнес-класса до подвижного состава и оборудования для рельсового транспорта. Компания основана в 1942 году. Штаб-квартира расположена в Монреале.