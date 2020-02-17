МЕХИКО, 17 фев /ПРАЙМ/. Венесуэла приостановила полёты на территории страны авиакомпании TAP Portugal после задержания в аэропорту "Майкетиа" их пассажира, перевозившего взрывчатые вещества.

"Авиакомпания TAP была отстранена??на девяносто дней из-за серьезных нарушений правил гражданской авиации Венесуэлы, что не исключает штрафов и возможных административных процедур", — написала в Twitter вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Как ранее сообщил министр транспорта Иполито Абреу, власти страны рассматривают возможность наложения санкций, штрафов и полной приостановки деятельности авиакомпании.

Власти Венесуэлы задержали по прилету в страну родственника одного из лидеров оппозиции Хуана Гуаидо при попытке провоза взрывчатых веществ рейсом авиакомпании TAP Portugal. Хуан Хосе Маркес значился в списке пассажиров под чужим именем, летел в бронежилете и помимо взрывчатки якобы имел при себе документы секретного содержания.