Новый международный аэропорт на перуанском курорте Куско откроют в 2024 г
ЛИМА, 18 фев /ПРАЙМ/. Новый международный аэропорт в одном из самых популярных у туристов городов Перу — Куско — появится в 2024 году, сообщил журналистам координатор проекта, который реализует министерство транспорта и коммуникаций, Рикардо Мариньо.
"Проект уже начался… Ожидается, что аэропорт Чинчеро будет введен в строй в октябре 2024 года", — сказал он.
Куско — фактически ворота во всемирно известный город инков Мачу-Пикчу, в который приезжают туристы со всех уголков мира. Аэропорт Куско в настоящее время обслуживает внутренние перелеты.
Международный аэропорт Чинчеро, заверил Мариньо, будет в 3,5 раза больше действующего терминала, ожидается, что он сможет принимать 6 миллионов пассажиров в год, что на 60% больше, чем в настоящее время.
https://1prime.ru/transport/20200218/830953803.html