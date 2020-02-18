ЛИМА, 18 фев /ПРАЙМ/. Новый международный аэропорт в одном из самых популярных у туристов городов Перу — Куско — появится в 2024 году, сообщил журналистам координатор проекта, который реализует министерство транспорта и коммуникаций, Рикардо Мариньо.

"Проект уже начался… Ожидается, что аэропорт Чинчеро будет введен в строй в октябре 2024 года", — сказал он.

Куско — фактически ворота во всемирно известный город инков Мачу-Пикчу, в который приезжают туристы со всех уголков мира. Аэропорт Куско в настоящее время обслуживает внутренние перелеты.

Международный аэропорт Чинчеро, заверил Мариньо, будет в 3,5 раза больше действующего терминала, ожидается, что он сможет принимать 6 миллионов пассажиров в год, что на 60% больше, чем в настоящее время.