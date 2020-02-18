С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев /ПРАЙМ/. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") выпустил 2-миллионный автомобиль с момента начала работы предприятия, сообщает OOO "Хендэ Мотор СНГ".

"Сегодня на заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" состоялась церемония выпуска 2-миллионного автомобиля", — говорится в сообщении.

Двухмиллионным автомобилем стал обновленный Hyundai Solaris синего цвета.

На выпуск 2 миллионов автомобилей у российского завода Hyundai Motor ушло 9 лет: массовое производство было начато на предприятии в январе 2011 года. Из 2 миллионов выпущенных автомобилей 930 тысяч пришлось на Hyundai Solaris, 245 тысяч — на Hyundai Creta.

В рамках церемонии генеральный директор завода Сон Кёнгсу подарил 2-миллионный автомобиль Санкт-Петербургскому детскому хоспису.

В 2020 году "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" планирует выпустить не менее 230 тысяч автомобилей, продолжая работать в три смены пять дней в неделю.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). Сейчас на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.