Самолет Sukhoi Superjet с неисправностью благополучно сел во Внуково - экстренные службы
МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Самолет Sukhoi Superjet благополучно сел во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось об аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet с открытой передней стойкой шасси в аэропорту Внуково в 21.20 мск.
"Спецборт Sukhoi Superjet благополучно сел во Внуково", — сообщил представитель экстренных служб.
По предварительным данным, борт следовал из Берлина.
https://1prime.ru/transport/20200218/830959313.html