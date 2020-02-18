МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Самолет Sukhoi Superjet благополучно сел во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось об аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet с открытой передней стойкой шасси в аэропорту Внуково в 21.20 мск.

"Спецборт Sukhoi Superjet благополучно сел во Внуково", — сообщил представитель экстренных служб.

По предварительным данным, борт следовал из Берлина.