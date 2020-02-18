МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Глава Минпромторга Денис Мантуров прибыл в Москву, все в порядке, сообщил РИА Новости источник, близкий к министру, про сообщения об аварийном самолете.

Ранее СМИ сообщили, что во Внуково совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Business Jet, на борту которого мог быть глава Минпромторга России Мантуров.

"Мантуров прибыл в Москву, все в порядке", — сказал собеседник агентства, отказавшись сообщить подробности.

До этого 18 февраля глава Минпромторга был с рабочим визитом в Германии, где принял участие в конференции по инновациям, организованной российско-германской внешнеторговой палатой, а также встретился с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.