ВАШИНГТОН, 18 фев /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп выступил во вторник против запрета на продажу американских авиадвигателей Китаю.

"Мы не хотим, чтобы с нами было невозможно вести бизнес. Это будет означать только то, что заказы уйдут куда-то еще. В качестве примера: я хочу, чтобы Китай покупал наши авиадвигатели, лучшие в мире", — написал Трамп в Twitter.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа изучает возможный запрет на поставки Китаю двигателей, разрабатываемых при участии концерна General Electric и французской Safran. Предполагалось, что двигатели будут использоваться для китайских авиалайнеров Comac, которые могут в перспективе конкурировать с американским производителем Boeing. По сообщениям газеты, американская администрация обеспокоена тем, что китайские инженеры скопируют двигатели.

США и КНР ведут торговые переговоры. Первая часть торговой сделки между двумя странами вступила в силу в январе, но разногласия сохраняются. США заявляют, что в рамках переговоров необходимо разрешить вопрос о краже интеллектуальной собственности в КНР.