МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. "Газпромбанк Лизинг" считает недостаточными предлагаемые субсидии в 2020 году на лизинг спецтехники и автомобилей, сообщил РИА Новости генеральный директор лизинговой компании Максим Агаджанов.

Субсидии на лизинг спецтехники в 2020 году могут составить 3 миллиарда рублей, колесных транспортных средств — 2 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту поправок в бюджет РФ 2020-2022 годов, которые внесены в Госдуму.

"Безусловно, предлагаемые на утверждение суммы бюджета на реализацию госпрограмм в 2020 году недостаточны", — сказал Агаджанов.

"На наш взгляд, на поддержку колесной техники как самой популярной у российского бизнеса программы субсидирования потребуется не менее 8 млрд рублей с учетом уже прошедших 1,5 месяцев без господдержки и даже более – первого квартала, если считать требуемые процессуальные сроки на утверждение нового механизма господдержки", — добавил он.

Механизм предоставления единой лизинговой субсидии в РФ будет скорректирован, в частности, из нее будет исключен газомоторный транспорт (ГМТ), сообщали РИА Новости в январе источники в лизинговой отрасли.