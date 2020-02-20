ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Пострадавший при падении самолета Ан-2 в Магадане, который помещен в противошоковую палату, находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов.

Частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть судно самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Следователи начали проверку.

"Погибших нет, детей нет, из 14 эвакуированных человек есть тяжело пострадавший, который в настоящий момент находится в противошоковой палате. Остальных пассажиров, получивших травмы, обследуют специалисты областной больницы. Бригада дежурных врачей усилена, после осмотра профильных специалистов будет принято решение о дальнейшем лечении пострадавших", — сообщил Чеканов журналистам.