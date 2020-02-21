МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Кувейтское портовое управление (KPA) приостановило перевозки пассажиров из Ирана и в Иран через порты страны после случаев заражения и смерти от коронавируса в Иране, сообщает кувейтское агентство KUNA.

"Это решение является предупредительной мерой с целью предотвратить возможное распространение болезни на пассажиров", — говорится в заявлении KPA.

Ранее в четверг кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways приостановил полеты в Иран. Министерство здравоохранения Кувейта настоятельно рекомендовало подданным страны не ездить в иранский город Кум после зарегистрированных там случаев заболевания новым коронавирусом и смерти двух человек от этой болезни. При этом министерство распорядилось помещать в карантин всех возвращающихся из города Кум.

Министерство здравоохранения Ирана объявило в четверг о трех новых случая заражения коронавирусом в городах Кум и Арак. Все трое зараженных — иранцы. Днем ранее власти сообщили о двух случаях заболевания в Куме с летальным исходом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,6 тысячи человек, скончались 2144 человека, излечились около 17 тысяч. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.