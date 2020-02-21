ХЕЛЬСИНКИ, 21 фев /ПРАЙМ/. Прибывший из России железнодорожный состав по расчистке путей от снега произвел фурор в Финляндии, где почти 6 тысяч километров железнодорожных дорог зимой обычно расчищают тракторами и экскаваторами.

"Тяжелое зимнее оборудование от Российских железных дорог будет испытано на финской железнодорожной сети в течение февраля. Поезд по борьбе со снегом прибыл на испытания. Цель эксперимента — определить, можно ли использовать данное оборудование для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии", — рассказал РИА Новости представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин.

Он уточнил, что железнодорожный состав будет испытан на севере Финляндии, где сейчас максимальное количество снега для этого сезона. Изначально испытания планировались для юго-восточной части страны, но там в настоящее время снега почти нет.

Российскую железнодорожную снегоуборочную машину СМ-7 финны прозвали "поезд, поедающий снег, которому нет аналога". Проведя сравнение с другими снегоуборщиками железных дорог в мире, финны пришли к выводу, что более экологичного и эффективного способа для уборки снега с железной дороги на планете пока нет, сообщают журналисты издания IltaSanomat, которые публикуют подробный фотоотчет о русском снегоуборщике.

"Особое внимание будет уделено безопасности и пригодности данного оборудования для финской железнодорожной сети, если опыт будет удачным, то возможно приобретение данного вида техники", — уточнил Нуммелин.

Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии. Соответствующий договор заключен между ООО "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания ОАО "РЖД") и Агентством транспортной инфраструктуры Финляндии.