МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития России разработает стратегии и дорожные карты внедрения искусственного интеллекта в ряде отраслей, включая здравоохранение, транспорт, "умный город", сельское хозяйство, промышленность и оборонно-промышленный комплекс, к 2024 году появится уже не менее 15 таких документов, следует из проекта дорожной карты развития искусственного интеллекта в России, который имеется в распоряжении РИА Новости. Искусственный интеллект с 2021 года включат в школьную программу в РФ

"Разработка стратегий и дорожных карт внедрения ИИ в отраслях, в том числе в здравоохранении, транспорте, промышленности, (по направлению — ред.) "умный город", в сельском хозяйстве и оборонно-промышленном комплексе, и городах…. К 2024 году разработаны не менее 15 стратегий и дорожных карт по внедрению ИИ в отраслях или городах", — говорится в документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Так, например, дорожная карта в здравоохранении должна будет предусматривать внедрение искусственного интеллекта для разработки новых лекарств, оказания помощи в диагностике заболеваний через интерпретацию медицинских изображений и для создания системы поддержки принятия врачебных решений, в том числе, при постановке диагноза и назначении лечения. Также планируется, что искусственный интеллект будет использоваться в программном обеспечение на основе компьютерного зрения для помощи людям с нарушениями зрения, для обработки электронных медицинских карт пациентов и голосового заполнения медицинской документации.

В сфере транспорта планируется внедрять искусственный интеллект для запуска в городах автономных беспилотных транспортных средств, в том числе автомобилей, локомотивов и судов, организации доставки дронами и предиктивного мониторинга состояния транспортных средств.

Авторы документа в промышленной отрасли приоритетными направлениями внедрения искусственного интеллекта считают мониторинг техники безопасности на промышленных объектах, предиктивную аналитику работы оборудования и отдельных узлов, а также обеспечение качества продукции. Кроме того, планируется использовать искусственный интеллект в качестве ассистента для разработки дизайна новых деталей и товаров.

Технологию планируется использовать и для создания "умных городов", в первую очередь, для контроля безопасности на улицах и уведомления полиции о происшествиях, анализа дорожного трафика в мегаполисах и прогнозирования вероятности преступной деятельности в районах. Более того, с помощью технологии будут распознавать лица и голоса россиян для ускоренного получения госусуг, в МФЦ появятся роботы-помощники, а в информационно-справочных службах государственных органов – голосовые ассистенты. Наконец, искусственный интеллект через анализ постов в социальных сетях поможет городским властям определить популярные туристические места.