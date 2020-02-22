МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Федеральная прокуратура США расследует версию о том, что пилот компании Boeing мог умышленно ввести в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) относительно нового программного обеспечения для самолетов 737 MAX, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, за последние месяцы прокуроры допросили несколько сотрудников Boeing. Некоторые из заданных ими вопросов были сосредоточены на том, умышлено ли пилот компании Марк Форкнер, который тестировал новую модель 737 MAX, дезинформировал регулятора о новом программном обеспечении управления полетами MCAS.

В прошлом году газета New York Times сообщала со ссылкой на документы, что Форкнер еще в 2016 году указывал на проблемы системы коррекции маневрирования (MCAS). По данным издания, пилот рассказывал коллегам, что она вызывала проблемы при тестировании на аудиосимуляторе.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). В частности, по мнению экспертов, важная информация о MCAS была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

Самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами индонезийского крушения стали 189 человек. В марте 2019 такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.