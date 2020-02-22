МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило свои полномочия в части утверждения межремонтных сроков проведения капитального ремонта федеральных гражданских аэродромов, сообщается на сайте кабмина в субботу.

Заседание правительства состоялось в четверг.

Законопроект предлагает дополнительно наделить правительство полномочием утверждать межремонтные сроки проведения капитального ремонта.

Кроме того, законопроект предлагает уточнить, что правительство утверждает нормативы финансовых затрат и правила расчета размера бюджетных ассигнований только на капремонт гражданских аэродромов, находящихся в федеральной собственности.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О государственном регулировании развития авиации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.