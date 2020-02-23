МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Три канарских аэропорта, закрытых ранее из-за низкой видимости из-за пыли от африканских песчаных бурь, постепенно восстанавливают работу, сообщает компания-оператор Aena.

В субботу приостановка работы аэропортов "Гран-Канария", "Тенерифе Южный" и "Тенерифе Северный" затронула около 230 рейсов. Причиной указаны неблагоприятные метеоусловия вследствие пылевого загрязнения.

"Постепенно возобновляется работа в "Гран-Канария", "Тенерифе Северный" и "Тенерифе Южный", — говорится в заявлении компании в Twitter.

В пятницу метеорологическая служба Испании объявила, что в субботу на Канары обрушатся сильные порывы ветра максимальной скоростью 120 километров в час, которые принесут большое количество пыли из Африки, так что видимость значительно снизится. По данным метеорологов, такая ситуация будет сохраняться до понедельника.