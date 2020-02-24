ВЕНА, 23 фев /ПРАЙМ/. Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в воскресенье представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.

Решение было принято после того, как на границе с Австрией, на перевале Бреннер, в воскресенье вечером остановили поезд из Италии, на борту которого находились два пассажира с подозрением на коронавирус.

Движение поездов прекращено на неопределенный срок. "Мы находимся в контакте с уполномоченными службами и ждем дальнейших мер и указаний", — сообщил Лехнер.

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявлял, что в Австрии серьезно относятся к ситуации с коронавирусом в Италии. В понедельник состоится повторное заседании кризисного штаба, планируется участие канцлера Себастьяна Курца. К настоящему моменту в Австрии зафиксировано 181 подозрение на коронавирус, но ни один случай не был подтвержден.

Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались три человека, общее число заразившихся в стране превысило 150 человек.

Власти Китая в конце 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.

Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, около 23 тысяч излечились, общее число заразившихся в материковой части КНР превысило 76 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.