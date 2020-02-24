ВЕНА, 24 фев /ПРАЙМ/. Запрет на движение поездов между Италией и Австрией снят после приостановки сообщения из-за ситуации с коронавирусом, сообщили Австрийские федеральные железные дороги (OBB).

Ранее представитель компании Роберт Лехнер сообщил, что движение поездов между Австрией и Италией прекращено. Решение было принято после того, как на границе с Австрией, на перевале Бреннер, в воскресенье вечером остановили поезд из Италии, в котором находились два пассажира с подозрением на коронавирус.

"Официальный запрет на движение по Бреннеру недавно снят… Начиная с завтрашнего дня мы можем вновь проезжать через Бреннер по расписанию", — говорится в сообщении компании в Twitter.

По данным МВД Австрии, заражение коронавирусом у двух пассажиров не подтвердилось.

Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались три человека, общее число заразившихся в стране превысило 150 человек.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявлял, что в стране серьезно относятся к ситуации с коронавирусом в Италии. В понедельник состоится повторное заседание кризисного штаба, планируется участие канцлера Себастьяна Курца. К настоящему моменту в Австрии зафиксировано 181 подозрение на коронавирус, но ни один случай не был подтвержден.

Власти Китая в конце 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.

Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, около 23 тысяч излечились, общее число заразившихся в материковой части КНР превысило 76 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.