СЕУЛ, 24 фев /ПРАЙМ/. Южнокорейские авиакомпании уже отменили или планируют приостановить полеты в город Тэгу на юго-востоке страны, где быстро распространяется коронавирус, передает агентство Рёнхап.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Тэгу и окрестной провинции Кёнсан-Пукто достигло уже 637 человек, 457 из них в самом Тэгу.

Крупнейшая авиакомпания страны Korean Air отменила до 28 марта рейсы в Тэгу с острова Чеджу и Инчхона. Вторая по величине Asiana Airlines также приостановит до 9 марта свой единственный маршрут из Тэгу до острова Чеджу.

Лоукостер Air Busan заявил, что на прошлой неделе прекратила полеты по маршрутам Тэгу-Чеджу и Тэгу-Тайбэй. Авиакомпания также планирует в ближайшие недели вывезти свой офис из Тэгу. Ее сотрудники добровольно возьмут неоплачиваемый отпуск, поскольку спрос на авиаперелеты резко упал из-за распространения коронавируса. Еще один лоукостер Jeju Air приостановит рейсы по маршруту Тэгу-Чеджу с 24 по 29 февраля.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Ким Ган Нип заявил в ходе брифинга в понедельник, что правительство пока не планирует вводить дополнительные запреты на въезд в страну для иностранных граждан, помимо уже имеющегося ограничения для тех, кто посетил китайскую провинцию Хубэй. Он также добавил, что власти проверят 28 тысяч пациентов в Тэгу с симптомами простуды на предмет возможного заражения вирусом.

Всего коронавирусом в стране заразились 763 человека. Скончались семь пациентов, выписаны 18 человек, анализы 8 725 человек еще в работе. Среди зараженных оказались 11 военнослужащих, в связи с чем министерство обороны поместило в карантин почти восемь тысяч сотрудников.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.

По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.