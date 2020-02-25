МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Управление гражданской авиации Бахрейна заявило, что приостанавливает на 48 часов прием всех рейсов, прибывающих из международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Шарджи в ОАЭ на фоне распространения коронавируса, сообщает Бахрейнское информационное агентство BNA.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Бахрейне был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом. Вирус был выявлен у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Заболевший человек и все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение бригады врачей

"Управление гражданской авиации Королевства Бахрейн объявило об отмене с настоящего момента всех рейсов, прибывающих из международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Шарджи, на период 48 часов", — сообщает агентство.

Отмечается, что все прибывающие в международный аэропорт Бахрейна с подозрением на вирус будут проверяться и, в случае обнаружения признаков заболевания, будут немедленно отправлены в специальные центры для изоляции и лечения.