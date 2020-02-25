ВАШИНГТОН, 25 фев /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Одна из крупнейших в мире авиакомпаний United Airlines отозвала свой прогноз по прибыли на 2020 год из-за коронавируса.

Ранее компания прогнозировала стопроцентное снижение пассажиропотока в Китай и 75-процентное сокращение на транстихоокеанских рейсах, что затрагивает 5% планируемых перевозок United. Если вспышка COVID-19 завершится до середины мая и нормальные тенденции на транстихоокеанских рейсах постепенно восстановятся на протяжении пяти месяцев, то компания рассчитывала на 11-13 долларов прибыли на акцию.

"Из-за повышенной неопределенности вокруг вспышки, ее продолжительности, влияния и общего спроса на авиаперелеты, а также из-за распространения вспышки на другие регионы, компания отзывает свой прогноз на полный 2020 год, выпущенный 21 января", — говорится в сообщении United.

Вместе с тем авиакомпания рассчитывает на рост прибыли в 2021 году.

Американские авиакомпании приостановили рейсы в Китай до конца апреля. Для United Airlines международные рейсы представляют большую долю в прибыли, чем у ее основных конкурентов American Airlines и Delta Airlines.

Акции United упали в понедельник на 3,26% до 75,47 доллара за акцию, отражая общее падение рынка в целом и авиакомпаний в частности.

United Airlines занимает третье-четвертое место в мире среди всех авиакомпаний по таким параметрам, как число перевезенных пассажиров, годовой оборот, размер флота и т.п.