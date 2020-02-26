ХАБАРОВСК, 26 фев /ПРАЙМ/. Движение поездов на участке Транссиба Архара – Известковая в Амурской области, прерванное во вторник из-за схода вагонов с углем, восстановлено по одному пути, сообщает Дальневосточная железная дорога.

Во вторник днем на перегоне Тоннельный — Кундур — Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара – Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошёл сход 18 вагонов с углем. На месте происшествия работают восстановительные поезда со станций Облучье, Бурея и Биробиджан.

"Двадцать шестого февраля в 00.26 (мск) восстановлено движение по одному пути", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 00.40 мск с задержками следуют семь пассажирских поездов: №7 Владивосток – Новосибирск, №8 Новосибирск – Владивосток, №99 Владивосток – Москва, № 326Нерюнгри – Хабаровск, № 35 Хабаровск – Благовещенск, №325 Хабаровск – Нерюнгри, №36 Благовещенск — Хабаровск. Уточняется, что железнодорожники делают все возможное для нормализации графика движения.

Пассажиры задержанных поездов могут бесплатно воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, комнатами отдыха, комнатами матери и ребенка, а также камерами хранения. При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без дополнительных платежей и сборов. Пассажирам поездов, опаздывающих на 4 часа и более, предоставлены питьевая вода и питание.

ДВЖД просит пассажиров следить за объявлениями на станциях и в поездах.