ХАБАРОВСК, 26 фев /ПРАЙМ/. Движение поездов на участке Транссиба Архара – Известковая в Амурской области, прерванное во вторник из-за схода вагонов с углем, полностью восстановлено, сообщает Дальневосточная железная дорога.

Во вторник днем на перегоне Тоннельный — Кундур — Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара – Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги сошли с рельсов 18 вагонов с углем. На месте происшествия работают восстановительные поезда со станций Облучье, Бурея и Биробиджан.

К 00.26 (мск) среды было восстановлено движение по одному пути.

"В 04.23 по московскому времени 26 февраля восстановлено движение по второму пути перегона Тоннельный – Кундур-Хабаровский Дальневосточной железной дороги", — говорится в сообщении.

С задержками следуют семь пассажирских поездов: №7 Владивосток – Новосибирск, №8 Новосибирск – Владивосток, №99 Владивосток – Москва, №326 Нерюнгри – Хабаровск, №35 Хабаровск – Благовещенск, №325 Хабаровск – Нерюнгри, №36 Благовещенск — Хабаровск. Пассажирам поездов, опаздывающих на 4 часа и более, предоставлены питьевая вода и питание.