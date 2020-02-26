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МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) железнодорожного оператора Globaltrans в иностранной и национальной валюте до "ВВВ-" с "ВВ+" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Повышение отражает ожидания Fitch, что компания сохранит устойчивый финансовый профиль с соотношением чистого левериджа к денежным средствам от операционной деятельности (FFO) на уровне ниже 1,5х…", — объясняет рейтинговое действие агентство.

По мнению Fitch, рейтинги отражают позицию компании как одного из ведущих коммерческих операторов подвижного состава и его подверженность цикличности сектора сырьевых товаров. Агентство также отметило, что компания сохраняет сильный финансовый и бизнес-профиль.

Globaltrans перевозит металлы, нефть и нефтепродукты, уголь и стройматериалы. Акции компании торгуются на LSE. Бизнесмены Никита Мишин и Андрей Филатов через свои специальные компании владеют по 11,5% оператора, Константин Николаев — 10,8%, исполнительный директор компании Александр Елисеев — 5,1%, председатель совета директоров, директор по стратегии Globaltrans Сергей Мальцев — 4%. Free float Globaltrans составляет 56,9%.