ВАШИНГТОН, 27 фев /ПРАЙМ/. США могут ограничить авиасообщение с новыми странами из-за коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп.

По информации Всемирной организации здравоохранения, зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране.

"Мы можем добавить дополнительные страны", — сказал он журналистам на брифинге. Трамп отметил, что пока ситуация находится под контролем и США проводят тщательную проверку в аэропортах.

"Мы подготовлены. Мы надеемся, что он (коронавирус) не будет распространяться", — отметил президент.

Как заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, в США всего зарегистрировано 15 случаев коронавируса. Администрация Дональда Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, по их мнению, запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов. Трамп поблагодарил конгресс за готовность выделить на эти нужды больше средств.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (СDC) предупреждает о появлении новых случаев заболевания коронавирусом в будущем.