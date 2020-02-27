МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Госкомпания "Автодор" в 2020 году планирует сдать в эксплуатацию более 280 километров скоростных дорог, сообщается на сайте компании.

"В 2020 году планируется открыть движение после реконструкции и строительства более чем на 280 километрах скоростных дорог", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть участков, которые готовят к сдаче в этом году, входят в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, одним из ключевых исполнителей которого является "Автодор".

Добавляется, что в этом году планируется запуск движения, в том числе, на 105 километрах третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), а также 64 километрах трассы М-4 "Дон".

"В текущем году "Автодор" планирует сдать после капитального ремонта 98 километров участков, более 240 километров – после ремонта", — говорится в сообщении.

Как отмечает госкомпания, таким образом доля автомобильных дорог в нормативном состоянии достигнет 85,5% от общей протяженности. Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии увеличивалась по итогам 2019 года до 83,1% с 79,9% годом ранее.