МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление нижестоящего суда, который по иску Росприроднадзора взыскал с международного аэропорта "Домодедово" более 55 миллионов рублей компенсации вреда, причиненного водному объекту — ручью Безымянному, притоку реки Гнилуша.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу компании "Домодедово эрфилд" (прежнее название — ООО "Международный аэропорт "Домодедово") на вынесенное в июле 2019 года постановление Десятого арбитражного апелляционного суда. Апелляционная инстанция тогда, рассмотрев жалобу Росприроднадзора, отменила решение арбитражного суда Московской области, который в мае прошлого года полностью отклонил иск.

Ведомство в августе 2017 года выявило, что аэропорт сбрасывает ливневые сточные воды в ручей с превышением ПДК загрязняющих веществ. Росприроднадзор издал постановление о назначении административного наказания в виде взыскания штрафа в размере вреда, причиненного водному объекту в период с 6 июля по 27 июля 2017 года, в бюджет городского округа Домодедово.

Суд первой инстанции отклонил иск, указав в решении на нарушение истцом правил исследования проб сточных и природных вод. В частности, как отметил суд, из протоколов невозможно определить, исследовал ли эксперт пробы сточных вод аэропорта или какие-то иные, не относящиеся к данной проверке, так как маркировка в протоколах отбора проб отсутствует. Апелляционная инстанция, однако, пришла к выводу, что представленные акты отбора проб соответствуют требованиям ГОСТа, а факт сброса стоков ответчик не опровергает.

Десятый арбитражный апелляционный суд в декабре 2018 года также отменил решение подмосковного арбитража, отказавшегося взыскать с "Домодедово" более 834 миллионов рублей компенсации вреда, причиненного тому же притоку реки Гнилуши за период с 18 мая по 28 июня 2017 года. Однако кассационная инстанция в марте отменила постановлении апелляции и поддержала выводы первой инстанции. В то же время окружной суд ранее в феврале согласился со взысканием с "Домодедово" более 37 миллионов рублей за причинение вреда притоку Гнилуши в апреле 2017 году.

Подмосковное министерство экологии в марте 2017 года сообщало о начале проверок по факту разлива нефтепродуктов в районе аэропорта "Домодедово". По данным министерства, сброс произошел с территории аэропорта. Как отметили в ведомстве, загрязненными оказались пруд, а также несколько ручьев и река Мураниха. Со своей стороны, "Домодедово" сообщало, что сооружения, обеспечивающие очистку сточных вод, работают в штатном режиме, а финансирование и реализация природоохранных мероприятий аэропорта осуществляется на основе федеральной целевой программы и комплексных планов технологического развития предприятий.