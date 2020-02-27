МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Басманный суд Москвы в четверг оставил до 30 мая в СИЗО заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, обвиняемого по делу о хищении 250 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"Суд продлил Александрову меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая",- сказала собеседница агентства.

Аналогичное решение было принято и в отношении других фигурантов дела: адвоката Дины Кибец, председателя подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александра Сливко и экс-главы юридического департамента "Аэрофлота" Татьяны Давыдовой.

В начале февраля Мосгорсуд отменил наложение ареста на имущество Александрова (квартира, автомобиль, денежные средства) и передал материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

По версии следствия, Александров привлекал сторонних адвокатов для оказания юридических услуг "Аэрофлоту", при этом всю работу делали штатные юристы компании. Ставка для привлеченных адвокатов по договору составляла 350 евро в час. Виновным себя топ-менеджер не признает.

"Аэрофлот" признан потерпевшим по делу, но неднократно настаивал на смягчении меры пресечения. С аналогичной позицией выступал и прокурор.

Как говорится на сайте "Аэрофлота", Владимир Александров курирует в компании правовые и имущественные вопросы, должность заместителя гендиректора занимает с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и Следственном комитете. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.