ТОКИО, 28 фев /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Японская авиакомпания JAL (Japan Airlines Co. Ltd) с пятницы открыла регулярные рейсы между Токио и Владивостоком, торжественная церемония открытия прошла в аэропорту Нарита рядом с Токио.

"Сейчас из России в Японию ежегодно приезжают более 100 тысяч человек, из Японии в Россию – не менее 80 тысяч человек. У наших стран есть план довести туристический поток до 400 тысяч человек в год. В этом смысле рейс во Владивосток является очень перспективным. Сейчас между Россией и Японией развиваются обмены в области спорта, культуры, я желаю, чтобы все это послужило дальнейшему развитию наших отношений", — сказал на открытии церемонии заместитель представительного директора JAL Фудзита Тадаси.

Посол России в Японии Михаил Галузин отметил усилия авиакомпании "по наведению воздушных мостов, сближающих наши страны и народы".

"Сегодняшнее событие является еще одним подтверждением поступательного развития российско-японских отношений. Надеемся, что открывающийся сегодня новый маршрут будет способствовать цели увеличения взаимных туристических обменов к 2023 году до 400 тысяч человек. Мы надеемся также, что… мы сможем добиться еще больших успехов в развитии дружественных обменов", — сказал Галузин.

В течение первых четырех недель рейс будет выполняться по средам и пятницам, а с 29 марта – ежедневно.