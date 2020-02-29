МОСКВА, 29 фев /ПРАЙМ/. Пассажиры, прибывающие в РФ международными рейсами, проходят досмотр на предмет выявления коронавируса, с 31 декабря было осмотрено более 3 миллионов человек, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Российская Федерация одна из первых стран приняла необходимые меры по усилению санитарно-карантинного контроля на границе", — рассказала она, напомнив, что с 31 декабря прошлого года, когда китайской стороной было объявлено о возникающих рисках, в России начали досматривать пассажиров с применением теплометрического контроля.

Попова отметила, что за этот период было досмотрено более 3 миллионов пассажиров. "Из них не больше 15% — это граждане КНР, остальные — это граждане разных стран, потому что мы досматриваем все международные рейсы и делаем это по сегодняшний день", — сказала она, добавив, что власти РФ, предпринимая меры на границе с Китаем и с транспортным сообщением, защищают граждан страны "максимально возможными и доступными на сегодняшний день способами".

"Для того чтобы снизить риски при пересечении границы авиационным транспортом с КНР, был выделен отдельный терминал F в аэропорту Шереметьево, где введены специальные условия и досмотра пассажиров, и одномоментного обследования, и предупреждения их о необходимости помещения под карантин там, где это должно. И в дальнейшем организации дальнейшего медицинского наблюдения. Таким образом, терминал F сегодня становится специальными воротами страны", — добавила глава Роспотребнадзора.

Она рассказала, что в аэропорту Шереметьево также будут садиться авиарейсы из Кореи и Ирана, а пассажиры будут выходить через терминал F, "где все уже хорошо подготовлено и организованно для того, чтобы отработать снижение рисков при пересечении границы" прибывающими из "неблагополучных по названной инфекции стран".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.