МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. РЖД начинают отбор для обучения первых в России женщин — помощников машинистов, которые в будущем смогут претендовать на управление поездами, следует из сообщения компании.

Законодательно в РФ планируется разрешить женщинам работать машинистами с 2021 года. РЖД в рамках пилотного проекта начнут обучать 10 женщин на помощников машиниста. Их отбор с 1 марта 2020 года начнет Московская дирекция скоростного сообщения, говорилось в сообщении компании. Дирекция скоростного сообщения является структурным подразделением РЖД и занимается, в том числе, перевозкой пассажиров на "Ласточках" на Московском центральном кольце (МЦК).

Кандидаты на получение новой профессии должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего. В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что кандидаты для обучения первых в России женщин по профессии "помощник машиниста" электропоезда активно подают заявки. Отбор для желающих начать обучение будет состоять из нескольких этапов, которые позволят определить их готовность в будущем к работе на железнодорожном транспорте. Успешное прохождение всех этапов дает право кандидату на обучение в учебных центрах РЖД. Во время обучения полагается стипендия в размере минимальной оплаты труда.

Подготовка женщин по профессии "помощник машиниста" электропоездов "Ласточка" начнется с 1 июня 2020 года. Само обучение продлится полгода и будет включать теоретические и практические этапы. Будущим помощникам машиниста предстоит изучить правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство "Ласточки". Навыки вождения поездов женщины будут отрабатывать на специальных тренажерах, которые полностью имитируют кабину этого электропоезда.

По завершении обучения и прохождения экзамена выпускницы получат права помощника машиниста электропоезда "Ласточка", что даст им возможность работать на МЦК уже в 2021 году. В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что заработная плата помощников машинистов электропоездов "Ласточка", обслуживающих полигон Московского центрального кольца, составляет порядка 80 тысяч рублей.

Замгендиректора РЖД Олег Валинский в интервью корпоративному изданию компании газете "Гудок" сообщал, что чтобы претендовать на должность машиниста, надо не меньше трех лет отработать помощником.