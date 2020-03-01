ВАШИНГТОН, 1 мар /ПРАЙМ/. American Airlines приостанавливают до 24 апреля авиасообщение с Миланом для двух городов — Нью-Йорка и Майами — на фоне распространения в Италии нового коронавируса, передает агентство Рейтер.

Ранее США рекомендовали американцам отказаться от поездок в Италию из-за распространения коронавируса.

"American (Airlines) заявили, что откладывают полеты в и из Милана из нью-йоркского (аэропорта) JFK и (аэропорта) Майами до 24 апреля", — сообщает агентство.

Число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, 29 человек скончались, заявил ранее глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.