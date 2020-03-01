МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Россиян, вернувшихся 23 февраля в Москву прямым рейсом "Победы" из Италии, проверяют на коронавирус, рассказал РИА Новости один из пассажиров Сергей.

"Позвонили из службы экстренной скорой помощи, уточнили, кто я, и уточнили, буду ли я находиться на месте. Я подтвердил", — сообщил собеседник.

"Приехавшие на дом медицинские сотрудники взяли мазок из носа, горла. Анализы будут готовы завтра", — рассказал он.

Врачи сказали мужчине, что если не позвонят в понедельник, то все в порядке, подозрение на вирус будет снято.

"Я находился в Вероне и Венеции в командировке, но улетал рейсом "Победы" DP 806 из Бергамо (Милан). К летавшим со мной коллегам также сегодня приезжали врачи и брали на дому анализы", — рассказал Сергей, добавив, что, по их данным, пассажир их лайнера обратился к врачам с с жалобой на ОРВИ и был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

При этом собеседник агентства сообщил, что у него самого нет никаких симптомов, похожих на вирусное заболевание.