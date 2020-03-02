МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Российский проект автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе Aurus собрал более 700 предзаказов, 65 из них — на преддоговорной стадии, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Адиль Ширинов.

"Сейчас есть более 700 заявок, из них 65 на преддоговорной стадии — это клиенты, которые готовы заключать контракт", — сказал собеседник агентства.

О достижении отметки в 600 заявок на автомобиль говорил в октябре прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

Полный текст интервью с главой Aurus читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.