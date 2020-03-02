ПЕКИН, 2 мар /ПРАЙМ/. Вспышка коронавируса уже сказалась на всех секторах китайской экономики, резкое сокращение поездок по стране и за границу принесло значительные убытки для авиакомпаний, если же с эпидемией не удастся справиться до апреля-мая, потерянный доход национальных китайских авиаперевозчиков может достичь 100 миллиардов юаней (около 14,3 миллиарда долларов), сообщает в понедельник газета "21 Шицзи Цзинцзи Баодао".

В газете отмечают, что, зайдя в любое приложение для покупки авиабилетов, можно приятно удивиться из-за низких цен, однако не каждый сейчас рискнет путешествовать. Корреспондент РИА Новости проверила в приложении крупнейшего в Китае туристического агентства Ctrip цены на билеты на понедельник из Пекина, и они, действительно, крайне привлекательные.

К примеру, перелет в одну сторону в эконом-классе на популярный туристический курорт Хайнань стоит всего 400 юаней (57 долларов), а лететь 4 часа. Билет из Пекина в столь популярный у россиян город Харбин стоит от 240 до 290 юаней (34-41 доллар), что как минимум в 3-4 раза дешевле билетов в обычное время. Билет в пивную столицу Китая Циндао из Пекина обойдется в 170 юаней (24 доллара).

Власти страны еще в январе распорядились, чтобы авиакомпании сокращали число и внутренних, и международных рейсов, исходя из оценки рынка, однако они ни в коем случае полностью не прерывали авиасообщение, что выливается в многомиллионные убытки для перевозчиков.

Исходя из текущей тенденции, профессор Академии управления гражданской авиации КНР Цю Ляньчжун подсчитал, что в феврале доходы гражданской авиации Китая достигли суммы примерно в 37 миллиардов юаней (около 5,2 миллиарда долларов). При этом прогнозируемый убыток отрасли может в марте составить 35 миллиардов юаней (около 5 миллиардов долларов).

"Если же эпидемия продолжится до апреля-мая, то общая сумма потерянного дохода отрасли может достигнуть 100 миллиардов юаней (около 14,3 миллиарда долларов)", — полагает аналитик.