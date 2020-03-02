МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Первые машины Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в Елабуге в мае 2021 года, внедорожник Komendant — через 14 месяцев после этого, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Aurus Адиль Ширинов. Aurus определится с расположением еще 2-3 дилеров до конца 2020 года

"В мае 2021 года первые автомобили Aurus Senat для частных покупателей должны сойти с конвейера в Елабуге, и я думаю, что интервал будет 14 месяцев, потом пойдет Komendant", — сказал Ширинов.

Серийное производство российских автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе под брендом Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в первом квартале 2021 года, сообщал в декабре Минпромторг. Далее, по планам ведомства, к 2024-2025 годам производство выйдет на уровень 5 тысяч машин в год. Розничные цены на Aurus Senat будут начинаться от 18 миллионов рублей.

Досборка внедорожников Aurus Komendant в Эмиратах не имеет экономического смысла, рассказал Ширинов.

В августе 2019 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил журналистам, что ведутся переговоры о возможности организации досборки внедорожников Aurus в ОАЭ на рубеже 2021-2022 годов с целью их дальнейшей дистрибуции в регионе. Он уточнял, что потребуется время, чтобы провести маркетинговую работу, анализ количества автомобилей и стран, которые на Ближнем Востоке будут заинтересованы в машине.

"Если говорить про базовую машину (Aurus Komendant — ред.), с точки зрения конструктивных решений, нет никакой целесообразности. Делать какие-то спецверсии и так далее, возможно, но на сегодняшний день мы вполне справимся с этим и в России, для того, чтобы поставлять клиенту автомобиль "под ключ". Так что рациональности вот такой досборки, о которой все говорят, в классическом понимании… экономически ее нет", — пояснил Ширинов.

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