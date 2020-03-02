МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест двух новых фигурантов дела о преступном сообществе, организатором которого следствие называет главу группы компаний "Сумма" Зиявутдина Магомедова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В настоящее время гражданин Украины Сергей Ткаченко и гражданин Польши Валенти Сельвесюк скрылись и объявлены в международный розыск. По версии следствия, они участвовали в хищении 20 миллионов 250 тысяч долларов при поставках в 2013 году в Россию зерна украинского происхождения. Потерпевшей по делу признана "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

"Срок исчислять на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции в Россию из иностранного государства", — огласил постановление судья.

Как указала на заседании следователь, в деле "Суммы" есть эпизоды хищений, мошенничества и создания организованного преступного сообщества.

"Местонахождение похищенных денежных средств в размере 11 миллиардов рублей не установлено, они перечислены офшорным компаниям на Кипр и в другие государства… Обвиняемые имеют доступ к денежным средствам и могут направить их на продолжение преступной деятельности и противодействие следствию", — отметила следователь.

В рамках эпизода о хищении у ОЗК ранее были арестованы ее бывший гендиректор Сергей Поляков и экс-финдиректор Роман Грибанов.

Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей. Виновными фигуранты дела себя не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводит ему 185 место в списке богатейших россиян (2019 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов. Впрочем, в рейтинге Forbes за 2018 год Зиявудин Магомедов был 49-м с состоянием в 1,2 миллиарда долларов. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций транспортной группы Fesco.