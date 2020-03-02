МЕХИКО, 2 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания Latam сообщила в понедельник об остановке до 16 апреля авиасообщения по маршруту Сан-Паулу — Милан из-за угрозы распространения вируса COVID-19.

"Решение компании обусловлено прежде всего распространением вируса в Италии и текущим падением спроса на этот маршрут", — заявил генеральный директор Latam Airlines Brazil Джером Кадье, слова которого приводит издание Mercurio.

Ежедневный рейс между Сан-Паулу и Миланом отменён на период со 2 марта по 16 апреля. Компания предложит владельцам билетов бесплатную замену или полную компенсацию их стоимости.

Пассажирам, которые находятся в Милане с билетом в Бразилию, авиакомпания гарантировала возврат на родину другими маршрутами с привлечением ассоциированных компаний.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 127 человек.