ЛОНДОН, 2 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Авиакомпании в Британии отменяют сотни авиарейсов в Европу и США из-за спада спроса на перелеты на фоне коронавируса, следует из заявлений авиаперевозчиков.

Крупнейшая британская авиакомпания British Airways, с прошлой недели отменившая ряд рейсов в Италию, в понедельник сообщила о дальнейшем сокращении числа полетов во второй половине марта в Италию, Бельгию, Францию, Германию, Австрию, Албанию, Ирландию и Швейцарию. Сокращения также коснутся перелетов в Нью-Йорк.

Ирландский лоукостер Ryanair, выполняющий большое количество перелетов из Соединенного Королевства, в понедельник также сообщил о планах по сокращению рейсов с 17 марта по 8 апреля из-за резкого снижения числа бронирований на данный период. Ожидается, что авиакомпания уменьшит количество рейсов примерно на 25%.

Другой британский авиаперевозчик Easyjet на прошлой неделе также объявил, что отменяет часть рейсов в Северную Италию из-за снижения спроса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.